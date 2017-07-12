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12 Temmuz 2017 17:00

Karasu’da asfalt çalışmaları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, Karasu’da devam eden asfalt çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Karasu’da asfalt çalışmaları devam ediyor

12 Temmuz 2017 17:00


Karasu Kurudere ile Kızılcık Mahalleleri arasında asfalt serim işlemlerinin tamamlandığını aktaran YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, ekiplerin Kızılcık Mahallesi ile Karasu arasında bulunan 8 bin 200 metrelik arterde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Akbulut, “Kısa süre önce Karasu’da Kurudere ve Kızılcık Mahallelerimiz arasında bir asfalt çalışması başlatmıştık. Bu arteri yeni yüzüne kavuşturduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ekiplerimiz şimdi de Kızılcık Mahallesi ile Karasu arasında çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah arterdeki çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” dedi.


Karasu’da asfalt sezonunun başlaması ile birlikte ilk olarak önemli arterlerden Plaj Caddesi’ni yeni bir görünüme kavuşturduklarını hatırlatan Akbulut, “Daha sonra ise yine Karasu ulaşımı açısından kritik bir noktada bulunan Vatan Caddesi’ni kısa süre önce yeni yüzüyle hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Son olarak ise daha önce çalışmalarımıza başladığımızı söylediğimiz Karasu Kurudere ve Kızılcık Mahalleleri arasında bulunan 9 bin 800 metrelik güzergahta çalışmalarımızı tamamladık. 12 bin ton sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdiğimiz yol ile bölge ulaşımına rahatlık getirdik. Ekiplerimiz şimdi Kızılcık Mahallesi ile Karasu arasındaki 8 bin 200 metrelik arterde çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah güzergahı kısa süre içerisinde tamamlayacağız. 16 ilçe ve şehir merkezindeki sıcak asfalt çalışmalarımıza programımız dahilinde devam edeceğiz” diye konuştu.




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