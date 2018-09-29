Karasu'da çatı alev alev yandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yandı.

Yangın, Karasu ilçesi Plaj Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatı kısmı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Sahilden esen rüzgar nedeniyle yangın büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu ve Kocaali İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Çatının tamamen yandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.