Karasu’da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Olay, dün 18.50 sıralarında Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile plaja gelen 22 yaşındaki Muhammet Enes Kalkan, denizden çıkmak istediği esnada gelen dalgayla bir anda gözden kaybolmuştu. Konunun haber verilmesi üzerine Kalkan’ın kaybolduğu bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Talihsiz gencin cesedi saat 07.00 sıralarında kaybolduğu yerin 3 kilometre batısında sahile vurmuş şekilde vatandaşlar tarafından bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Muhammet Enes Kalkan’ın cansız bedeni Karası Devlet Hastanesi’ne gönderildi.