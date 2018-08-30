Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 20:36

Karasu’da denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizin renk değiştirmesi sonucu denize girmek yasaklandı.

Karasu’da denize girmek yasaklandı

30 Ağustos 2018 20:36

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, “Sonuçlar gelene kadar güvenlik tedbirlerimiz devam edecek” dedi.


Karasu’da denize giren vatandaşların kusma, bunaltı şikayetiyle hastaneye başvurmalarının ardından durum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirilmişti. Karasu Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yapılan inceleme sonucunda denizin renginde değişiklik olması ve vakaların artmaması için denize girilmemesi kararı verildi.



“Tedbirlerimiz devam edecek”


Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu yaptığı açıklamada, “Sahilde vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Suda renk değişikliği meydana gelmiş bu sabah itibariyle Karasu ilçesinde. Özellikle Karasu sahilinin bazı bölümlerinde denizin renk değiştirmesi sonucu hem sahil güvenlik hem Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri geldi ve numune aldı. Vatandaşlarımız sahil güvenlik ekipleri eşliğinde denizden çıkartıldı. Vatandaşlarımızın can güvenliği için bugün denize girilmemesi için önemle yetkililerce belirtildi. Şuanda denize girmek yasak. Sonuçlar gelene kadar güvenlik tedbirlerimiz devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç