İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karasu'da huzur uygulaması

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde ‘Huzur’ uygulaması yaptı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde ‘Huzur' uygulaması yaptı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe girişinde 22.00 - 24.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 30 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler tarafından 20'ye yakın araç kontrol edilirken, uygulamaların devam edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.