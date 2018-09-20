Karasu'da huzur uygulaması

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde ‘Huzur’ uygulaması yaptı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde ‘Huzur' uygulaması yaptı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe girişinde 22.00 - 24.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 30 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler tarafından 20'ye yakın araç kontrol edilirken, uygulamaların devam edileceği belirtildi.