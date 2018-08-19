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19 Ağustos 2018 13:50

Karasu’da iki mahalle daha asfaltlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Karasu’da Hürriyet ve Konacık Mahalleleri arasındaki grup yolu sıcak asfalt ile buluşturuldu.

Karasu’da iki mahalle daha asfaltlandı

19 Ağustos 2018 13:50


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Karasu ilçesinin Hürriyet ve Konacık Mahalleleri arasındaki grup yolu sıcak asfalt ile buluşturuldu. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) Başkanı Haydar Akbulut, “Şehir genelinde sürdürdüğümüz sıcak asfalt çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Son olarak Karasu ilçesinin Hürriyet ve Konacık Mahalleleri arasındaki 4 bin metrelik grup yolunu 4 bin 500 ton sıcak asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturduk. Yenilenen grup yolunun hem mahalle sakinlerine hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Hürriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Denizhan ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize yönelik verilen sözlerin hepsi tek tek yerine getirildi. Ana yollarımız ve grup yollarımız yeni yüzüyle mahallemizin kullanımına sunuldu. Ulaşımlar artık çok daha konforlu” diye konuştu.




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