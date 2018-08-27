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27 Ağustos 2018 18:23

Karasu’da parklara ’WhatsApp ihbar hattı’ tabelası asıldı

Karasu Belediyesi ekipleri tarafından parklara ’WhatsApp ihbar hattı’ numarası tabelası asıldı.

Karasu’da parklara ’WhatsApp ihbar hattı’ tabelası asıldı

27 Ağustos 2018 18:23


Karasu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki tüm parklara ’WhatsApp ihbar hattı’ numarasının bulunduğu tabelalar asıldı. Karasu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda; “İlçemizde bulunan tüm oyun parklarımıza üzerinde WhatsApp ihbar hattı numaramızın yazıldığı tabelaların montajını yaptık. Gelen tüm ihbarları değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz koordinesinde ilçemizde bulunan tüm parklarımıza belediyemize ait WhatsApp ihbar hattı numarasının yazılı bulunduğu tabelalardan astık. Halkımızın huzuru bizler için en önemli olgudur. Şimdiden WhatsApp ihbar hattı üzerinden şikayetler almaya başladık. Gelen tüm şikayetler ana merkezden alınarak ilgili birimlere aktarılıyor. Türkiye’de bir ilk olan bu sistemin olumlu sonuçlar çıkartacağı kanaatindeyim” diye konuştu.




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