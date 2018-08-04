Karasu’da polisten asayiş ve trafik uygulamaları

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güveni sağlamak adına belirli noktalarda trafik ve asayiş uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda asayiş ve trafik ekipleri her gün ilçenin giriş ve çıkışlarının yanı sıra belirli kavşaklarda uygulama yapıyor. İlçenin belirli noktalarında yapılan uygulamalar önceki akşam da liman kavşağında ve Doğu Karadeniz Caddesinde devam etti. Yapılan uygulamalar kapsamında araçlar ve motosikletlerde belge ve araç kontrolünün yanı sıra sürücülerin GBT’lerine de bakıldı. Belgeleri eksik olan araçlara para cezası kesilirken, trafiğe çıkması uygun olmayan araç ve motosikletler de yapılan cezai işlemlerin ardından bağlanarak Yedi Emin Parkına kaldırıldı.