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Karasu'da traktör kazası: 1 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Karasu ilçesi Üçoluk mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampa aşağı giden traktörün akis kesmesinden kaynaklandığı iddia edildi. Meydana gelen kaza sonrası traktör sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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