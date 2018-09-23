Karasu'nun yüksek kesimleri için yeni yatırımlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Karasu'da gerçekleştirilen içmesuyu çalışmaları devam ediyor.

SASKİ tarafından inşa edilen 5 bin 700 metre uzunluğundaki hatla, Karasu'nun Yenidoğan ve Ortaköy Mahallelerine Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan birinci sınıf içmesuyu ulaştırılacak. Bu kapsamda Yenidoğan ve Ortaköy Mahallelerini sağlam içmesuyu altyapısıyla buluşturmak için hat imalatına başladıklarını belirten SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, “Bu mahallelerimize hem birinci sınıf içmesuyu ulaştıracak, hem de yaşanan bulanıklık ve su yetersizliği sorunlarına kesin çözüm getireceğiz” dedi.

Şehrin kuzeyinde içmesuyu anlamında birbirinden önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Ercan, “Karasu-Kocaali İçmesuyu Projesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Çamdağı Barajı için hazırlıklarımız sürüyor. Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Kurudere-Yeşilköy İçmesuyu Projesi'ni tamamlayarak devreye almıştık. Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde arıtılarak Yeşilköy Mahallesi'nde inşa ettiğimiz 600 metreküplük depoya, oradan da Kurudere Mahallesi'ne verilen bol, sağlıklı ve kaliteli içmesuyunu Yenidoğan ve Ortaköy'e ulaştıracağız. Bunun için 5 bin 700 metre uzunluğunda içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Bölgede ve şehir genelinde içmesuyuna yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.