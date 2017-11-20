Karasu’oa 75 bin ton asfalt atıldı

Buluşmada Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu ve Karasu’nun muhtelif mahallelerinde görev yapan muhtarlar yer aldı. Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu yaptığı açıklamada, “Karasu’da yapılan asfalt çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Öncelikli olarak yenilenmesi gereken yollarımız tamamlandı. 2019’a kadar da tüm grup yollarının yenileneceğini ifade ettiniz. Bu söz için de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, “Karasu, Büyükşehir Belediyemizin sınırlarına dahil olmasıyla birlikte birçok yatırımla buluştu. İlçemize yüz milyonun üzerinde yatırım yapıldı. Tüm çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyoruz” dedi.

"75 bin ton asfalt"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmalarına başlayan Başkan Toçoğlu, “İmkanlarımızın el verdiği ölçüde tüm ilçelerimizi hizmetlerle buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu yıl Karasu’da yaklaşık 47 kilometrelik güzergahları 75 bin ton asfaltla yeniledik. Çalışmamızın yaklaşık maliyeti 10 milyon. İlçede başlattığımız yeni Sosyal Gelişim Merkezi’nde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kuzey bölgemizin önemli ilçelerinden olan Karasu’ya değer katıyoruz. İnşallah uyum içerisinde ilçemizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Kuzey bölgelerimizin tamamında olduğu gibi Karasu’da da önemli altyapı çalışmalarını hayata geçiriyoruz. İlçemizde inşa ettiğimiz 160 kilometrelik kanalizasyon hattıyla ilçe merkezinde bulunan mahallelerden topladığımız atıksuları yine önemli bir yatırım olan Karasu Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtıyor, böylece Sakarya Nehri’ne atıksu deşarj etmiyoruz. Karasu sahillerinde 2 yıldır Mavi Bayrak dalgalanmasında da inşa ettiğimiz kanalizasyon hattının ve atıksu arıtma tesisinin büyük etkisi var" diye konuştu.

"45 milyonluk yatırım"

45 milyonluk yatırım yaptıklarını da belirten Başkan Toçoğlu, "“Yüksek teknoloji ile donatarak Karasu ve Kocaalili hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde arıtılan içmesuyunu 19 mahalleye ulaştıracağız. Projenin ilk etabı olan Kurudere ve Yeşilköy Mahallelerinde inşa ettiğimiz yaklaşık 10 kilometrelik içmesuyu hattı ve 600 metreküplük depoda çalışmalarımız devam ediyor. 45 milyon liralık yatırımla Karasu ve Kocaali ilçelerimizde hayata geçirdiğimiz 450 kilometrelik içmesuyu projemizde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bölgede en az 100 yıllık içmesuyu geleceğini garanti altına alacak Çamdağ Baraj Projemiz için ise yakın bir zamanda ihaleye çıkmayı hedefliyoruz" dedi.