Karaya oturan gemi için kurtarma çalışmaları başladı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde motoru bozulan ve fırtına nedeniyle kara oturan gemi için kurtarma çalışmaları başladı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde motoru bozulan ve fırtına nedeniyle kara oturan gemi için kurtarma çalışmaları başladı.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde motoru bozulan gemi fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenerek Karasu Sahil Park önünde karaya oturdu. Karasu Liman Müdürlüğü ekipleri tarafından gemiyi kurtma çalışmaları başladı. Ekipler kepçeye bağlanan halatlar yardımıyla gemiyi kıyıya çekti. Kepçelerle karaya oturan geminin altındaki kumlar boşaltılıyor.