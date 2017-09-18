Karnındaki bebeği ile kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Dün öğlen saatlerinde İzmit-Kandıra yolunda Çakırcaali Mahallesi mevkinde iki otomobil çarpışmış, kazada 6,5 aylık hamile olan anne Emine Ambar, annesi Zeynep Ambar ve oğlu Ali Kayra Ambar yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Emine Ambar, acil olarak ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrasında anne karnındaki 6,5 aylık bebek ve aşırı kan kaybeden Emine Ambar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kazada ölen anne Emine Ambar için Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde bulunan mahalle camisinde öğlen namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Cenaze törenine sevenleri ve yakınları katıldı. Anne Ambar, karnında taşıdığı ve kazada beraber can verdikleri 6,5 aylık bebeğiyle birlikte kılınan cenaze namazı sonrasında aile mezarlığına defnedildi.