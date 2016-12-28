Karşıdan karşıya geçen kadına TIR çarptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde karşıdan karşıya geçen bir kadına TIR çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi D-140 Karayolu Battakköy kavşağında 35 yaşındaki Fatih A. idaresindeki TIR karşıdan karşıya geçmek isteyen 18 yaşındaki E.Ö.,’ye çarptı. Çarpma sonucu E.Ö., isimli kadın ağır yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kazada ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.