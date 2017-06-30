Dr. Altınok Öz, ikinci mola yerinde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 16. gününde yürümeye devam ediyor. Saat 10.00’da vermiş olduğu ilk molanın ardından saat 10.30’da yürüyüşe devam eden Kılıçdaroğlu, ikinci mola adresi olan Sakarya 2. Organize Sanayi’nin karşısındaki alana ulaştı. Yürüyüşe destek veren ve mola yerine ulaşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz dinlenme yerinde açıklamalarda bulundu.

“Güzel bir yürüyüş oluyor, hava şartları ile mücadele ediyoruz”

Adalet Yürüyüşünün gidişatı hakkında bilgiler veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Güzel bir yürüyüş oluyor. Hava şartları ile mücadele ediyoruz. Yukarıda sıcak, asfaltta sıcak ama insanlar kararlılıkla devam ediyorlar. Keyifli bir yürüyüş oluyor. Bunlar yürüyüşün fiziki tarafı, birde psikolojik tarafı var. İnsanların adaletin sağlanmasına büyük ihtiyacı var. Herkesin bir gerekçesi var. Herkesin kamu vicdanını rahatsız eden bir durumdan dolayı yürüme gereği var. Dolayısıyla çok yaşlı, şişman insanları, fiziki olarak uygun olmayan insanları bile burada görebiliyoruz. Hiçbiri mağdur değil ama adalet istiyor. Bu ülkede eşit yurttaşlık, eşit şekilde davranılmasını isteyen insanları birlikte görüyoruz. Dolayısıyla kararlılıkla nehrin kollarının birleşip nehir olması gibi İstanbul’a doğru akıyor bu yürüyüş” dedi.

“Geçtiğimiz yerlerde halkın büyük bir tepkisi yok”

Yürüyüş sırasında çok fazla tepkiler olmadığını belirten Öz, “Çok güzel geçiyor insanlar düzen içerisinde, geçtiğimiz yerlerde halkın büyük bir tepkisi yok. Bir iki tane fanatiklerin oluşturduğu olay çok önemli değil. Halk anlayışla karşılıyor. Tabi ki siyasi görüşlerini dile getiren parti il başkanlarına veya partililerine sempatilerin bir şekilde işaretlerle veya tezahüratlarla belli ediyorlar ama onunda ötesine geçmiyor. Yürüyüş kolunda olan katılımcılarında son derece aklı başında, kendini bilerek davranıyor. Bunlarda karşı tepki göstermiyorlar. Hak, hukuk, adalet diyerek alkışlayarak güzel bir yürüyüş oluyor” şeklinde konuştu.

“Sağlık durumu şuanda iyi”

Yürüyüş sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın son durumu ile ilgili bilgiler veren Öz, “Anjiyo yapılmış, İstanbul’a naklediliyor. Sağlık durumu şuanda iyi. Bizim belediyenin araçları sürekli ring yapıyorlar. Halkımıza da buradan da söylüyorum en ufak bir sıkıntıda derhal otobüslere binsin. Hem hava, sıcaklık olarak en ufak rahatsızlıkta, kalbi rahatsız olan vatandaşlarımız otobüslere binsin. Bizde bu ringi sağlayarak en yakın bir sonraki istirahat yerine ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.