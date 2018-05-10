SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştaya Sakarya Üniversitesinden ve diğer üniversitelerden konuyla ilgili birçok akademisyen ve araştırmacı katıldı. Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Eken, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmasında İSEFAM’ın Türkiye’de İslami finans alanında önemli çalışmalara imza attığını söyledi. İSEFAM’ın bu alanda yeni girişimlerde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Musa Eken, “Gelinen noktada İslami finans alanında çok yol alındı. Türkiye’de 90’lı yıllarda bu konuda çalışmalar yapılırken, İslami finans kapitalizmin kavramlarıyla anlatılmaya çalışılıyordu. Ancak daha sonra bunlardan uzaklaşıldı” dedi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da konuşmasında İSEFAM ile ortak birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Sadakadan farklı olarak ‘en güzel borç’ anlamına gelen, faizsiz borcu niteleyen karz-ı hasen, insana daha uygun bir sistem. Ancak kullanımı giderek azalıyor. Bu çalıştayda da konunun çözüm yollarının tartışılması yararlı olacaktır” diye konuştu.

Tüm gün süren çalıştayda iki ayrı oturum ve “Model Önerileri” paneli yer aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker’in başkanlığını yaptığı birinci oturumda “Karz-ı Hasenin Fıkhi Boyutu”, “Dünyada Karz-ı Hasen Uygulamaları” ve “Türkiye’de Yardımlaşma Sandıkları Çerçevesinde Karz-ı Hasen Örnekleri” konu başlıkları ele alındı. SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen’in başkanlığını yaptığı ikinci oturumda “Karz-ı Hasen İçin Kooperatif Çözümü”, “Hane Halkı Borç Davranışlarında Karz-ı Hasenin Yeri” ile “Belli Bir STK Üyeleri Arasında Yardımlaşmaya Yönelik Karz-ı Hasen Sandığı” konuları tartışıldı. “Model Önerileri” başlıklı panelde ise “Para Vakıfları Tecrübesi ve Karz-ı Hasen Vakfı”, Düşük Gelirli Gruplara Yönelik Karz-ı Hasen’e Dayalı Model”, “Katılım Bankaları ve Karz-ı Hasen” ile “Yeni Bir Karz-ı Hasen Düşüncesi” konu başlıkları alanında uzmanlarca ele alındı.