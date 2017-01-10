Kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs kokainle yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları otomobilde 58 gram kokain maddesi ve suçtan kazanılan paraları ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Polis ekipleri otomobilde yaptıkları aramada 58 gram kokain maddesi ile bir hassas cep terazisi ve suçtan kazanılan 6 bin 770 TL’yi ele geçirirken, İstanbul’da ‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan aranan otomobil sürücüsü A.K.,’yi gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.