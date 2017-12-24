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24 Aralık 2017 13:36

Kat’ı Sanatı öğrencilerle buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sanat geleceğine kazandırılan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde eğitimler devam ediyor.

Kat’ı Sanatı öğrencilerle buluşuyor

24 Aralık 2017 13:36

14 farklı branşın yer aldığı merkezde eğitimler, usta eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Osmanlı saraylarından gelen Kat’ı, sanat meraklısı öğrencilerle buluşuyor.


Kat-ı Sanatı hakkında bilgiler veren eğitmen Alev Uzun, “Kat-ı Sanatı, eski Osmanlı Saray sanatından biridir. Kat’ı hem sarayda hem de çarşıda ressamların yaptığı oldukça yaygın bir sanattır. Herhangi bir motifin kâğıda geçirilip, oradan kesilip başka bir kağıda geçirilmesiyle elde edilen bir sanat olan Kat’ı birçok sanatı içinde barındırır. Fazlasıyla sabır isteyen bir sanat Kat’ı. İnce işçiliği fazla olan bir sanat. Bu sanatın diğer sanatlardan ayrılan yanı yapıştırma işlemi uygulamamız. Kestiğimiz kağıtları zemine yapıştırıyoruz. Temel olarak makas ve keski kullanabilmeleri için basit örneklerden başlıyoruz. Her konu değiştiğinde örnekler biraz daha zorlaşıyor. En basitten başlayıp zora doğru ilerliyoruz. Kursiyerler, bu sanatı zevk alarak yapıyorlar. Kendilerini geliştirmiş oluyorlar” dedi.


Kat’ı Sanatı hakkında konuşan kursiyer Yasemin Akçabelen ise,“Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’ne başladığım günden beri kendimi sanatın içinde daha fazla hissediyorum. Etrafımdaki detayları net görebiliyorum. Bakmakla görmek aynı şey değilmiş. Bu sanatın hem güncel hayat içinde hem de kültür hayatı için çok farklı katkıları oldu. Kursun en güzel yanı da verilen eğitim ve hocalarımız. İşin ehli insanlardan sanatı öğreniyoruz. Sabır ve detay isteyen bir sanat dalı. Birde verilen her emek zaman içerisinde insana geri dönebiliyor. Çok iyi eğitimciler olduğu için bu kursları herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.




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