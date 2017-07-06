Konvoyun startını Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu yaptı.

11 Temmuz 1995 yılında Bosna Hersek’te yapılan Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde İHH İnsani Yardım Vakfı, motobosna ekibi ile Sakarya’dan Bosna Hersek’e kadar motosikletlerle konvoy düzenledi. Gerçekleşen motosiklet konvoyu Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu yarış pistinden başladı.

Sofuoğlu: “Bu tarz projelerde olmak her zaman istiyorum”

Konvoy öncesi bir açıklama yapan Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, “Bu projeyle alakalı motorcuların Srebrenitsa Katliamı ile alakalı yollara çıkacağını ve Bosna’ya motosikletlerle beraber gidilecek denildiği zaman, bende tabi ki bu projenin bir kısmında olmak istedim. Ama tamamında olma şansım şuanda yok. Onla alakalı da kariyerimi tamamladıktan sonra, bu turlar devam ederse bende ilerleyen yıllarda katılmak istediğimi söyledim. Bu tarz projelerde olmak her zaman istiyorum, özellikle bu çok önemli 1995 yılında yapılan bu katliamda kadın, erkek ve çocuk demeden Müslümanların katledilmiş olduğunu unutmamak, unutturmamak gerek. 11 Temmuz günü 500 civarında motor bekleniyor Bosna’ya. Bende bunlardan biri olmak isterdim ama inşallah ileride olmak isterim. Bu konuda üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Ben bugün burada startı vereceğim inşallah. Bizim pistimizde bir tur atacağız ve daha sonrasında da yola çıkacak olan ekibe Sakarya’ya kadar eşlik etmek istiyorum. İnşallah kazasız, belasız gitmek nasip olur arkadaşlarımıza. Bu projede amacına ulaşan bir proje olur ve güzel bir ses getirir inşallah. Bu projede, bu yolculuğu yapacak olan motorculara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü yıllar önce motorcular hep farklı biliniyordu. Ama biz bunu değiştirmeye başladık, inşallah böyle projelerde motorcu arkadaşları daha sık görürüz. Bende bu konuda yolculuk etmeyi çok istedim, o yüzdende bugün burada startı yapıyoruz” dedi.

Aydın: “Bu sıcaklığı yaşatmak durumundayız”

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ise yaptığı açıklamada, “11 Temmuz 1995 yılında Avrupa’nın göbeğinde, Dünya’nın gözü önünde insanların gözü önünde bir katliam gerçekleştirildi. Ve 8 bin 372 Müslüman, Boşnak, çocuk, kadın, genç, yaşlı katledildi. Ve tüm dünya buna sessiz kaldı, Birleşmiş Milletler dahil, Hollandalı askerler dahil. Ve bu acı hala daha yaşanıyor. Türkiye’den ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 500 motosikletin katılımıyla gerçekleştireceğimiz bir organizasyonu başlatıyoruz. Srebrenitsa’yı anma etkinliklerine, Türkiye’den katılıyoruz. İnşallah Akyazı’da bulunan Kenan Sofuoğlu’nun pistinden startımızı vereceğiz. Allah nasip ederse yarın saat 14.30’da Fatih Cami avlusunda bir basın açıklaması yaparak ekiplerimizi Motobosna yolculuğuna çıkarmış olacağız. Bosna-Hersek’e gittiğinizde, Makedonya’ya gittiğinizde Balkanların her köşesine gittiğinizde kendinizden bir parça hissedersiniz. Evleri, sokakları ve insanlarıyla kendinizden bir parça hissedersiniz. Yani Akyazı neyse Pristina öyledir, Hendek neyse Bijeljina öyledir bunu görürsünüz. O yüzden kalbimizi biz oralarda devamlı sıcak tutarak, bu sıcaklığı yaşatmak durumundayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından motosikletçiler Kenan Sofuoğlu yarış pistinde bir tur atmasının ardından Bosna Hersek’e doğru yola çıktılar. Kenan Sofuoğlu, konvoya Sakarya İl sınırına kadar eşlik etti.