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11 Temmuz 2017 12:59

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Artvin Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

11 Temmuz 2017 12:59


Edinilen bilgiye göre, Adapazarı İlçesi Artvin Sanayi içerisinde bulunan bir kauçuk fabrikasında saat 11.00 sıralarında henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayın haber verilmesi üzerine yangının çıktığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.




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