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03 Mayıs 2018 09:59

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan kauçuk ve plastik malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

03 Mayıs 2018 09:59


Yangın, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesinde bulunan kauçuk fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beşköprü sanayi bölgesindeki kauçuk ve plastik malzemelerin konulduğu depoda belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Çıkan yangında depo içindeki malzemelerle bir traktörün kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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