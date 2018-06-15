Kavga ettikleri komşularının ahırını yaktılar

Olayla ilgili Jandarma ekipleri 11 kişinin ifadesini aldığı öğrenildi.

Olay, Arifiye’nin Aşağı Dereköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yıldır komşusu ile kavgalı olan ailenin çocukları yaşanan tartışmanın ardından tartıştıkları kişinin ahırını ateşe verdiği iddia edildi. Can kaybının olmadığı yangına Sakarya Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ahırı kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.