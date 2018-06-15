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15 Haziran 2018 10:17

Kavga ettikleri komşularının ahırını yaktılar

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde komşusu ile kavga eden aile ahırı yaktı.

Kavga ettikleri komşularının ahırını yaktılar

15 Haziran 2018 10:17

Olayla ilgili Jandarma ekipleri 11 kişinin ifadesini aldığı öğrenildi.


Olay, Arifiye’nin Aşağı Dereköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yıldır komşusu ile kavgalı olan ailenin çocukları yaşanan tartışmanın ardından tartıştıkları kişinin ahırını ateşe verdiği iddia edildi. Can kaybının olmadığı yangına Sakarya Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ahırı kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.




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