Kavgayı ayırırken bıçaklandı

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir esnaf bıçağı çıkaran şahıslardan biri tarafından bıçaklandı. Kavga edenler olaydan sonra kaçarken, yaralı adam için sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.