Kavşakta çarpıştılar: 2 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca - Karasu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden gelen 34 GH 7275 plakalı otomobil sürücüsü ile Adapazarı istikametinden Kaynarca'ya doğru seyir halinde olan 54 VF 848 plakalı İ.A., yönetimindeki otomobil Karasu kavşağında çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında otomobil sürücüsü İ.A., ve yanında bulunan bir yolcu daha yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Her iki otomobilde maddi hasar oluşurken araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.