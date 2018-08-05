Kayalıklardan düşen çocuk 14 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 21 Temmuz Cumartesi günü Maden Deresi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle beraber tatil için Viyana’dan Kocaali Maden Deresi’ne geziye gelen Alparslan Hartlı, arkadaşlarıyla beraber çevrede gezintiye çıkmıştı. Kayalıklarda gezerken bir anda ayağının kayması sonucunda genç Alparslan, 30 metreden aşağı düşerek ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Kocaali Devlet Hastanesi’ne ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hartlı’nın tedavisi sürüyordu. Durumu fenalaşan Alparslan Hartlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Alparslan Hartlı’nın cenazesi ikindi namazını müteakip Düzce Cumayeri Merkez Camii’nden kaldırılarak aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.