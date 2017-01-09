Kayganlaşan yolda otomobiller kaza yaptı: 7 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kayganlaşan yolda duramayan otomobil sürücüleri kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi 148. Sokak bayırı yoğun yağan kar yağışı nedeniyle kayganlaştı. İlk olarak bayırdan aşağı doğru inen ve sürücüsü öğrenilemeyen 54 DK 381 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak takla attı. Takla atan otomobilde yaralanan olmadı.

Bu sırada aynı bayırdan aşağı doğru ilerleyen S.G. idaresindeki 54 D 7927 plakalı otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bekleyen yayalara çarparak takla atan otomobile vurarak durabildi. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda 112 acil ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza sonrası yaralanan otomobil içinde bulunan sürücü S.G., yolcu olarak giden N.G., A.B., ve yaya olan E.T., Y.T., S.T., A.T., isimli kişilere ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.