Kaymakam Çelikkaya ve Başkan Dişli’den 15 Temmuz Gazilerine ziyaret

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Adapazarı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cafer Güneş, Adapazarı İlçe Emniyet Müdür Vekili Sabahattin Müezzinoğlu, İlçe Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrıkçıolu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Kantarcı, 15 Temmuz 2016 yılında darbe girişiminde Sakarya Valiliği önünde gazi olan vatandaşları ziyaret ederek çiçek verdi. Sakaryalı 15 Temmuz Gazileri olan Nurettin Tulum, Tarkan Boz, Oğuz Kobaz, Osman Yılmaz,Fadime Çalık, Ali Kasımoğlu, Cevdet Aral, Orhan Kemal Temel, Uğur Burak Cebir, Emin Karayel, Nurettin Yılmaz, Habip Küçükkara, Mahmut Öner ve Süleyman Yalçınkaya’yı ziyaret eden heyet gazilere tüm Türk Milleti adına şükranlarını sundu.

Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin birlik ve beraberliğinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha dosta düşmana gösterdiğini söyledi. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli ise, “Hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde, tarihte eşi benzeri görülmeyen bu saldırı siz gazilerimizin gözünü kırpmadan, tank, top ve tüfeğin karşısında cesaretli duruşuyla önlendi. Devletimiz ve bu ülke vatandaşları sizlere her zaman minnettar kalacaktır” dedi.

Gaziler de ziyarette o gece yaşadıklarını video görüntüleriyle birlikte anlattılar.