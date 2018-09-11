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Kaymakam Yazıcı ve Başkan Karakullukçu'dan, Başkan Dişli'ye ziyaret

Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye nezaket ziyaretinde bulundu.


Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı ve Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye yaptığı ziyarette ilçelerde yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, Arifiye'nin şehir merkezine yakın ve göle sahili bulunması nedeniyle avantajlı ilçelerden olduğunu belirterek ilçeye her geçen gün talebin artmasının Sakarya açısından önemli olduğunu söyledi.


Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ise ilçede tüm kurumlarla irtibatlı çalıştıklarını ifade ederek, “Hizmet konusunda İlçe Kaymakamımız ve tüm kurumlarla birlikte çalışarak ilçeye kalıcı hizmetler vermeye çalışıyoruz” dedi.

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