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26 Temmuz 2018 16:08

Kaynarca Büyükyanık’ta içmesuyu şebekesi yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde içmesuyu altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Kaynarca Büyükyanık’ta içmesuyu şebekesi yenilendi

26 Temmuz 2018 16:08


Şehir genelinde içmesuyu altyapısının güçlendirilmeye devam edildiği çaılşmalar kapsamında 10 milyonluk projeyle Sapanca Gölü suyunun ulaştırıldığı Kaynarca’da eski hatlar nedeniyle sorun yaşanan mahallelerde içmesuyu şebeke yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, son olarak Büyükyanık Mahallesi’nde de hatların yenilendiğini söyledi. Kaynarca’ya Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde arıtılan birinci sınıf içmesuyunu ulaştırmanın yanı sıra lokal olarak da yeni hatlar inşa ederek kaliteyi daha yukarı çektiklerini vurgulayan Koncuk, “Son dönemde Taşoluk, Ortaköy, Turnalı, İşaret, Kızılcaali, Sabırlı, İmamlar, Uzunalan, Cebek, Karaçalı ve Birlik Mahallelerinde uzun ömürlü yeni hatlar inşa etmiş, abone bağlantılarını da yenilemiştik. Büyükyanık Mahallesi’nde de çapları küçük olan, yıpranmış eski hatlar nedeniyle yetersizlik ve kayıp kaçak problemleri yaşanıyordu. İşaret Mahallesi’nde bulunan depodaki suyu Uzakkışla Mahallesi’ne ulaştıran hattan Büyükyanık’a 2 kilometrelik yeni bir hat çektik. İnek Deresi üzerinde bulunan köprüden çelik hat geçişi yaptık. Mahallenin önemli bir kısmını ve bölgede bulunan çiftlikleri besleyecek bu hat ile hem problemlerin önüne geçmiş olduk, hem de hayvancılık yapan vatandaşlarımıza da kolaylık sağladık” dedi.




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