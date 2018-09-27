Kaynarca İlçe Halk Kütüphanesi açıldı

Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde halk kütüphanesinin açılışı geniş bir katılım ile yapıldı.

Kaynarca ilçesi Kültür Merkezi ikinci katında hizmet verecek olan ilçe halk kütüphanesine Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ev sahipliği yaparken davete Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Kaynarca Kaymakam Vekili Esengül Korkmaz Çiçekli, Söğütlü Kaymakamı Hüseyin Genç, Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Milli Eğitim İl Müdürü Fazilet Durmuş, İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz ve çok sayıda vatandaş katıldılar. Yapılan konuşmalarda eğitimin ve kitap okumanın faydalarına vurgu yapıldı.

Açılışı yapılan kütüphanede kitapların yanı sıra kafeterya bölümü ve cep sineması bölümüde olması sevindirdi.