Kaynarca Karaçalı Mahallesi yenilendi

Mahalle Muhtarı Mehmet Karadağ, mahalleye 100 yıllık hizmetin geldiğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganı ile başlatılan çalışmalarda Kaynarca’nın Karaçalı Mahallesi sıcak asfaltla buluştu. Çalışmanın detaylarını paylaşan YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Şehir genelinde sürdürdüğümüz sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Son olarak Kaynarca’ya bağlı Karaçalı mahallemizde 9 bin metrelik güzergahta yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Arteri 11 bin ton asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturduk. Hayırlı olsun” dedi.

Karaçalı Mahalle Muhtarı Mehmet Karadağ, “Mahalle yolumuzun eski hali çok kötüydü ve herhangi bir araç geçince evlerimiz toz duman içerisinde kalıyordu. Yolumuzun altyapı çalışmalarını SASKİ yaparak evlerimize temiz su sağladı. Eskiden sondaj ile su geliyordu. Artık bu devirler kapandı. Altyapı çalışmalarından sonra mahalle yolumuzda sıcak asfalt çalışmaları başladı. Mahallemize 100 yıllık bir hizmet geldiğini söyleyebilirim. Hizmetlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu başta olmak üzere, SASKİ Genel Müdürümüz Rüstem Keleş’e ve YOLBAK Dairesi Başkanımız Haydar Akbulut’a emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sedat Aydınan, “Yollarımız çok bozuktu. İstanbul Melen projesi bizim mahallemizden geçtiği için yollarımızdan ağır yüklü araçlar geçiyordu ve yollarımız çok bozuluyordu. Sıcak asfaltı mahallemiz ile buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu’na çok teşekkür ediyorum” derken, Ali Rıza Güven ise, “Mahallemiz yıllar sonra sıcak asfalt ile buluştu. Eski hali çok kötüydü hatırlamak bile istemiyorum. Bu güzel yolu mahallemize kazandıran Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlun’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.