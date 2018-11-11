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Kaynarca lahanası pazara indi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde lahana hasadı yapan çiftçiler ürünlerini ilçe merkezinde bulunan pazara getirmeye başladılar.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde lahana hasadı yapan çiftçiler ürünlerini ilçe merkezinde bulunan pazara getirmeye başladılar.


Traktör römorklarına yükledikleri ürünü Lahana Pazarına getiren Ali İrfan Akın, “Sezonun ilk lahanasını kestik. Lahana satışı kilosu 70 kuruştan başladı. Bu yıl dönümünden 4-5 ton lahana çıkarttık. Fiyatların ilerki günlerde yükselmesini bekliyoruz. Lahanalar tırlar ile İstanbul pazarına gitmektedir” dedi.

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