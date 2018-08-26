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26 Ağustos 2018 15:01

Kaynarca Okçular’a yeni içme suyu şebekesi yenilendi

SASKİ tarafından Kaynarca’nın içmesuyu şebeke ağını daha sağlam ve kaliteli bir hale getirmek için gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Kaynarca Okçular’a yeni içme suyu şebekesi yenilendi

26 Ağustos 2018 15:01

Son olarak Okçular Mahallesi’nin 30 yıllık şebekesi SASKİ ekiplerince yenilendi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen içm esuyu şebekesi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 60 kilometre uzaklıktan Sapanca Gölü suyunun ulaştırıldığı Kaynarca’da birçok mahallede çalışmalar yaptıklarını belirten SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, “Son dönemde Ortaköy, Turnalı, İşaret, Taşoluk, Sabırlı, Kızılcaali, İmamlar, Uzunalan, Karaçalı, Cebek, Birlik ve Büyükyanık Mahallelerinde şebekeleri ve önemli bir kısımda da abone bağlantılarını yeniledik. Eskiyen ve deforme olmuş hatları devreden çıkardık. Kaynarca’nın içme suyu şebeke ağını sağlam ve kaliteli bir hale getiriyoruz. Yenileme çalışmalarımıza Okçular Mahallesi’ni de ekledik. 30 yıllık geçmişe sahip olan, günümüzde vatandaşlarımızın arazilerinde bulunan ve sık sık yaşanan arızalar nedeniyle sorunların yaşandığı 1 kilometrelik içme suyu şebekesini yeniledik. Bölgedeki sıkıntıları çözüme kavuşturduk. Yeni hatla birlikte musluklardan çok daha kaliteli bir akıyor. Şebeke yenileme çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.




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