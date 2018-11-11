Kaynarca sanayi esnafı, su baskını korkusu yaşıyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşanan sel baskınında iş yerleri su altında kalan sanayi esnafı, yeniden su baskını yaşayacakları korkusuyla yaşadıklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan ve yaşanan sel sonrası su altında kalan sanayi, gece boyunca devam eden aşırı yağış sonrası su baskını tehlikesi yaşadı. Zor durumda kaldıklarını ve yetkililerden yardım isteyen sanayi esnafı bu yaşanan durumdan mağdur olduklarını belirttiler. Sanayi esnaflarından Efraim Şeker son yaşanan büyük sel felaketi sonrası hiç bir kalıcı önlem alınmadığını belirterek, "Bize söylenenlerin hiç birisi yerine getirilmedi, çözüm bulamayacaklarsa söylesinler biz kendi aramızda toplanarak bir şeyler yapmaya çalışalım" dedi.

Esnaflardan Ahmet Sözüçok ise yaptığı açıklamada, "Dere yetersiz geliyor gelen suyu taşımıyor, kalıcı çözüm istiyoruz. Yağmur sonrası artık uykularımız kaçmaya başladı, siyasiler gelip bize söz verdiler ama yerine getirmediler. Neredeyse bizi suçlayacaklar dere yatağına neden dükkan yaptınız diye, biz buraya bu dükkanları yaptığımız 40 yıl oldu" diye konuştu.