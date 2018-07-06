Kaynarca UBYO ilk mezunlarını verdi

Mezuniyet törenine SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen, Kaynarca UBYO Müdürü Doç. Dr. İrfan Haşlak, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun biri aktif olmak üzere iki bölümden oluştuğunu ifade eden Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. İrfan Haşlak, “Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak toplamda 223 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bu sene öğrencilerimizden 23 tanesini mezun ediyoruz. Bugün sevinçliyiz çünkü ilk mezunlarımızı veriyoruz. Değerli velilerimiz 4 yıl önce bize emanet ettiğiniz evlatlarınıza elimizden geldiğince yardımcı olarak, mesleklerine hazırlamanın mutlu gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra yeni bir hayata başlangıç yapıyorsunuz. Kendinizi sürekli geliştirin. Dünyadaki değişimlerin farkında olun. Ailenize, ülkenize, milletinize olan sorumlulukları unutmadan milli ve manevi değerlere sahip olacağınızdan hiç şüphem yok. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Törende bir konuşma yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen, “Daha önce Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu müdürlüğü görevinde bulundum. Okulumuzun ilçede olması sebebi ile çeşitli zorluklar yaşadık. Doğrusu bütün bu zorluklara rağmen iyi bir eğitim sürecinin sağlanması için elimizden geldiğince titiz davrandık. Bahtınız ve yolunuz açık olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından bölümlerinde dereceye giren mezunlara plaket ve hediye takdim edildi. Yüksekokul birincisi Kübra Sabancı plaket ve hediyesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Kaynarca UBYO Müdürü Doç. Dr. İrfan Haşlak’ın elinden aldı.

Tören, mezuniyet yemini ve kep fırlatılması ile sona erdi.