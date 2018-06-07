Kaynarca yatırımları açılıyor

30’da Kaynarca Belediyesi yanında gerçekleştirilecek törenle devreye alınacak. Törenin ardından iftar programı da düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Kaynarca’da içmesuyu anlamında yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için 41 mahallede hayata geçirilen proje devreye alınıyor. 50 kilometrelik içmesuyu hattı, 5 adet terfi merkezi ve 6 adet depoyu kapsayan Kaynarca İçmesuyu Yatırımları Devreye Alma Töreni, 8 Haziran Cuma günü saat 19.30’da Kaynarca Belediyesi yanında gerçekleştirilecek. Tören kapsamında ayrıca Kaynarca Belediyesi tarafından inşa edilen kapalı otopark ve meydan projesinin de açılışı yapılacak.

Öte yandan, programın ardından kurulacak iftar sofralarında hep birlikte oruçlar açılacak.