Kaynarca’da 4 mahalle’nin yolları yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehir Senin İçin Yenileniyor’ sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin farklı bölgelerinde planlanan program dahilinde güzergahları yeni yüzüne kavuşturan Yol Bakım ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler; Kaynarca’nın Topçu, Birlik, Ortaköy mahallelerinde gerçekleştirdikleri yenileme çalışmalarını tamamladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, “Kaynarca’ya bağlı Topçu, Birlik, Ortaköy Mahallelerinden Kaynarca’ya bağlantıyı sağlayan güzergahta başlattığımız asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Toplam uzunluğu 13 kilometre olan arterde 15 bin ton asfalt kullandık. Daha öncede Turnalı, İşaret ve Başoğlu Mahallelerinde 16 kilometrelik güzergahı yenilemiştik. Çalışmalarımızla ulaşımları konforlu hale getirmiş olduk. İnşallah planlamalarımız dahilinde arterleri yeni yüzlerine kavuşturmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.