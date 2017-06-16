Kaynarca’da bir mahalle daha göl suyuyla buluşuyor

SASKİ, hayata geçirilen projeler ile şehrin 16 ilçesinde tüm mahallelere daha sağlıklı ve daha bol içmesuyu ulaştırabilmek adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeni Büyükşehir Yasası ile Büyükşehir hizmet alanına dahil olan mahallelerin altyapı sorunları bir bir çözüme kavuşturuluyor. Kaynarca ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesinde devam eden içmesuyu yenileme çalışmaları kapsamında bölgedeki eski ve işlevini yitirmiş hatlar yenilenirken bölge için 5 kilometrelik yeni hat inşa ediliyor. Mahallelerinin SASKİ yetki alanına dahil olmasıyla 30 yıllık içmesuyu sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirten Karamanlar Mahallesi Muhtarı İshak Vurmaz, SASKİ tarafından bölgede inşa edilen yeni hat ile mahallelerine Sapanca Gölü suyunu ulaştırılacak olmasından dolayı SASKİ’ye teşekkür etti.

Karamanlar Mahallesi Muhtarı İshak Vurmaz, “3 dönemden bu yana muhtarlık görevini yürütüyorum. Yıllardan bu yana içmesuyu anlamında ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Yaklaşık 30 yıldır mahallemizde ciddi bir su sıkıntısı vardı. En önemli problemimiz içmersuyu hatlarımızın çok eski olmasıydı. Zaman zaman sularımız tamamen kesiliyordu. Hatta mahallemizin içmesuyu ihtiyacını karşılamak için zaman zaman çeşitli kaynaklardan tankerlerle su taşıyorduk. Ancak ne zaman Büyükşehir’in yetki alanına girdik suya kandık, önemli ölçüde rahata kavuştuk. Ekipler zaman zaman yaşanan problemlerimiz bir telefonda çözüme kavuşturuluyor. Şimdi de inşallah yeni yapılan hat ile Sapanca Gölü suyunu içeceğiz. Elhamdülillah SASKİ’den bu anlamda çok memnunuz. Bizim için ciddi gayretler sarf ediyor. SASKİ’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.