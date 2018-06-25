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25 Haziran 2018 15:35

Kaynarca’da daha kaliteli içmesuyu için şebekeler yenileniyor

10 milyonluk proje ile Sapanca Gölü suyunun ulaştırıldığı Kaynarca’da, suyu vatandaşların musluklarına en kaliteli şekilde ulaştırmak için şebeke yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Koncuk, son olarak Karaçalı ve Birlik Mahallelerinde 3 kilometrelik içmesuyu hattı inşa ettiklerini söyledi.

Kaynarca’da daha kaliteli içmesuyu için şebekeler yenileniyor

25 Haziran 2018 15:35


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin dört bir yanında içmesuyu şebekelerini yenilemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kaynarca’nın Karaçalı ve Birlik Mahallelerinde içmesuyu şebekelerini yeniledikleri bilgisini veren SASKİ İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, “Böylece bölgedeki eski hatları devreden çıkararak tamamen yeni ve uzun ömürlü hatlar üzerinden su ulaştırmış olduk” dedi.


Dev projelerle Sakarya’nın birçok bölgesine kaliteli içmesuyu ulaştırdıklarını vurgulayan Koncuk, “Projelerimizden birisini de Kaynarca ilçemizde hayata geçirerek ilçenin tamamını Sapanca Gölü suyu ile buluşturmuştuk. Bu suyu vatandaşlarımızın musluklarına en iyi şekilde ulaştırmak içinse şebeke yenileme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda Taşoluk, Ortaköy, Turnalı, İşaret, Kızılcaali, Sabırlı, İmamlar, Uzunalan ve Cebek Mahallelerinde hatları yenilemiştik. Son olarak ise Karaçalı ve Birlik Mahallelerinde toplam 3 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı inşa ettik. Mevcut yetersiz, kireçli ve eski hatları devreden çıkardık. Abone bağlantılarını baştan aşağıya değiştirdik. Tüm abone bağlantılarını yaptık. Bölgenin içmesuyu kalitesini ve geleceğini garanti altına aldık. Şebeke yenilemeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.




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