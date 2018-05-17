Kaynarca’da kayıp kaçak azalıyor

2 adet debimetre odasının inşaları ise tamamlandı. Çalışmalar sonlandığında yüzde 60’lara ulaşan kayıp kaçak oranları minimum seviyeye indirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) İlçe İşletmeler Dairesi Başkanı Bayram Koncuk, şehir genelinde kayıp kaçak oranlarını azaltmaya yönelik yatırımlara devam ettiklerini açıkladı. Bu kapsamda Kaynarca Merkez Mahallesi’nde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Koncuk, “Ekiplerimiz sahada çalışmalarını oldukça yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Hedefimiz bölgede yüzde 60’lara varan kayıp kaçak oranını minimum seviyeye indirmek” diye konuştu. Tamamına Sapanca Gölü suyunun ulaştığı Kaynarca’da lokal çalışmalarla içmesuyu sistemini çok daha iyi hale getirdiklerini vurgulayan Koncuk, “Merkez Mahallesi’nde 1 kilometrelik ana hat inşa ederek kayıp kaçak bölgeleme çalışması yapıyoruz. Hat üzerinde 25 ayrı noktada koparma ve bağlama işlemleri, alt bölge ve üst bölge çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu sayede kayıp kaçak oranları minimum seviyeye inecek. Alt bölge ve üst bölge abone bağlantıları ayrı ayrı olacak. Çalışmalar kapsamında 2 adet debimetre odasının inşasını tamamladık. Bu odalara yerleştireceğimiz cihazlarla bölgedeki su miktarını ölçebilecek, arıza olduğunda tespitini rahatlıkla yapabileceğiz. Konak Mahallesi’nde ise 300 metrelik yeni içmesuyu şebeke hatlarını tamamladık. Çok daha iyi hizmet için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.