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Kaynarca'da metrekareye 115 kilogram yağış düştü

Şiddetli yağış Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde etkili oldu.

Şiddetli yağış Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili oldu. 10.00-12.00 saatleri arasında metrekareye 115 kilogram yağışın düştüğü bölgelere SASKİ ekipleri anında müdahale etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Kaynarca'da etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 30 Eylül 2018 Pazar günü 10.00-12.00 saatleri arasında Kaynarca'da metrekareye 115 kilogram yağış düşmüştür. Bölgede taşkınlar yaşanmıştır. SASKİ ekipleri duruma anında müdahalede bulunmuştur. Ekiplerinizin çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımız ALO 185 üzerinden her an kurumumuza ulaşabilirler” denildi.

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