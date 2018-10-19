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Kaynarca'da Muhtarlar Günü kutlandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Kaynarca Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Kaynarca Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi.


Düzenlenen törene Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle bir araya gelen Muhtarlar Kaynarca Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Büstüne çelenk koyarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudular. Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkanı Türkan Öner saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşma yaptı. Başkan Türkan Öner, “19 Ekim muhtarla günü olarak ilan edilmiştir. bugünü muhtarlar günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi Meclisimize, dış işleri bakanımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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