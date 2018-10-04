Kaynarca'da selden dolayı zarar gören esnaflara ziyaretler sürüyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde selden dolayı zarar gören esnafları ziyaretler sürerken hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 4 gün önce aşırı yağış sonrasında Seyran deresinin taşması sonrasında ilçe merkezinde bulunan ev, iş yeri, çiftlikler ve tarım alanları büyük hasar görmüştü. Dere yatağındaki suyun 3 metre yükselmesi sonrasında ilçe merkezinde bulunan ve işyerlerini su basan esnaflar yaralarını sarmaya devam ediyor. Adapazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hayri Balaban, yönetim kurulu üyesi Metin Yılmaz ve Kooperatif Müdürü Mücahit Şebin, Kaynarcalı esnafı dolaşarak tek tek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Balaban, "Kaynarca çok büyük bir felaket atlatmış, zarar gören vatandaşlarımızın inşallah en kısa zamanda mağduriyetleri giderilip ilçedeki yaşam eski haline döner" dedi.