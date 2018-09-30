Kaynarca'da tüm ekipler sahada

Rüstem Keleş, Kaynarca'da şiddetli yağışın ardından bölgede hemen yaraları sarmaya başladıklarını belirtti.

Kaynarca'da etkisini gösteren şiddetli yağışların ardından Rüstem Keleş ve Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, olay yerine giderek çalışmaları başlattı. SASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm ekiplerinin sahada olduğu ifade edilirken; yaraları sarmak için tüm ekipler seferber oldu. Bölgede bulunan Dr. Rüstem Keleş, “1 saattae 115 kilogram yağış düştü. Bu bir felaket demektir. Bu rakam ciddi bir rakam. Kaynarca'da ciddi bir hasar var. Araçlarda, köprülerde, yollarda hasarlar var. Hem ilçe belediyemiz hem Saski Genel Müdürlüğümüz hem Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipmanlarıyla bölgeye intikal etti. Hızlı bir şekilde hasarı toparlıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Gelen telefon ve ihbarları değerlendiriyoruz. Bize 2 tane kümesin yıkıldığı bilgisi ulaştı. İşyerlerindeki hasarları da tespit ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları da yapılıyor. Mağdur olan vatandaşlarımız bizlere müracaat edebilirler” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, “Kaynarca'da şiddetli yağışın etkisini göstermesinin ardından SASKİ Genel Müdürümüz Rüstem Keleş'le hemen bölgeye geldik. Tüm ekiplerimizle bölgedeyiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah en kısa süre içerisinde yaraları saracağız” dedi. Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, “İlçemiz şiddetli bir yağışın etkisi altında kaldı. Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ Genel Müdürlüğümüz işbirliğiyle yaraları hızlıca saracağız” diye konuştu.