Kaynarca’da zabıtalar dilencilere göz açtırmadı

Kaynarca Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız yoldan kazanç sağlayan dilencilere ve sağlıksız ortamda satış yapan seyyar satıcılara operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ilçenin işlek noktalarında ve cami yakınlarında denetim yapan zabıta ekipleri, dilencilere ve seyyar satıcılara göz açtırmadı. Yetkililer, dilencilere ilgili mevzuat doğrultusunda kimlik tespiti yaptıklarını ve üzerlerinden çıkan paralara tutanak düzenleyerek el koyduklarını belirtti.

Kaynarca Zabıta Amiri Sezgin Tutar yaptığı açıklamada, “Yaptığımız denetimlerde sağlıksız koşullarda yapılan her türlü satışa karşı mücadele veriyoruz. Açıkta seyyar olarak satılan gıda ürünlerine el koyarak, satıcıya cezai işlem uyguluyoruz. Bu tarz gıda satışları vatandaşın sağlığını hiçe saymaktır. Seyyar satıcılara kesinlikle taviz vermeyeceğiz" dedi.