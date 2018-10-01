Kaynarca'daki sel felaketi 38 bin civcivi telef etti

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Karnarca ilçesinde dün sel sularının yıktığı çiftlikteki 38 bin civciv telef oldu.

Kaynarca ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan 1 saatlik yağış sonrasında meydana gelen selden tavuk çitlikleri de nasibini aldı. Aniden bastıran yağmurla yamaçlardan gelen sel sularının vurduğu tavuk çiftliklerinde binlerce civciv boğularak telef oldu. Hasar gören çiftliklerin yoğun olduğu Şahtımarı Muharremler köyündeki Müjdat Sarı'ya ait çiftlikteki 38 bin civciv telef oldu.

Sel sularının aniden yamaçlardan geldiğini yutkunarak anlatan Müjdat Sarı, “Allah'tan gelene amenna işte ama kendimizi zor kurtardık. Yarım saatten fazla bardaktan dökme yağdı. Büyük oğlum yukardan geliyormuş, o an duvar yıkıldı. Bunun içine su girmiş. Kapıları açmasaydık dolmuştu içi. 50 santim duvarlara dolmuş su. 20 bin civarında yavru telef oldu. Tahminen tamiratla birlikte 50 bin TL civarındadır zararımız. Toplamda diğer çiftliklerle birlikte 50 bin hayvanımız vardı, 20 bin sağ kalanı çıkart diğerleri kayıp. Bugün ekipler geliyor, yarın temizliğe başlayacağız” dedi.

Çiftlik sahibinin yakını olan Furkan gönül ise, “Bir anda yağmur geldi, ne olduğunu bilemedik. İçeri bir girdik duvar patlamış. İçerdeki bütün hayvanlar can çekişiyordu. Görüyorsunuz hayvanların hallerini. Sele uğradık, bütün hayvanları sel aldı. Bir saate kadar yağmur sürdü, o yüzden bütün hayvanlarımız gitti. Bu bölgedeki diğer çiftliklerin halleri de aynı, hayvanlar su içinde ölüyorlar” diye konuştu.

Öte yandan selde ev ve iş yerleri çamur ile dolan vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürürken, zarar gören kamu binaları ekipler tarafından temizleniyor.