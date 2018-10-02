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Kaynarca'daki sel felaketinde 17 bin tavuğu telef etti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde tavuk çiftliğine su girmesi sonucu içeride bulunan 23 bin tavuktan 17 bini telef oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde tavuk çiftliğine su girmesi sonucu içeride bulunan 23 bin tavuktan 17 bini telef oldu.


Küçük Kaynarca Mahallesi'nde Ertuğrul Yazgan'a ait 23 bin kapasiteli kümese selden dolayı su girdi. İçeride bulunan tavuklardan sadece 6 bine yakın tavuk kurtarılırken 17 bin tavuk ise telef oldu. Hasar tespit çalışması yapılan kümeste, firma sahibi devletten sel mağdurlarına sahip çıkmasını istedi.


İlçe genelinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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