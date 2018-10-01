Kaynarca'daki sel felaketinin boyutu ortaya çıktı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün meydana gelen sel baskını sonrasında büyük hasar gören ev ve iş yerlerinde vatandaşlar, oluşan hasarın izlerini silmeye çalışıyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan 1 saatlik yağış sonrasında Seyran deresinin taşması sonrasında ilçe merkezinde bulunan ev, iş yeri, çiftlikler ve tarım alanları büyük hasar gördü. Dere yatağındaki suyun 3 metre yükselmesi sonrasında ilçe merkezine dolan sel suyu ve balçık, iş yerlerine doldu. Sel sularının önünde sürüklenen park halindeki araçlar, binlerce dönümlük tarım malzemeleri ve ekili alanlar ise kullanılamaz hale geldi.

Çamura bulanan binlerce liralık malzeme çöp oldu

Dün yaşanan sel felaketi sonrasında Kaynarcalı vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde oluşan selin hasarını silmeye başladı. Ev ve iş yerlerindeki çamurları elleriyle tahliye eden selzedeler, selde büyük hasar gördüklerini dile getirdiler. İş yerlerinde sel sularında kullanılamaz hale gelen malzemeleri tahliye eden selzedeler, hasarlarının AFAD ekiplerince tespit edildiğini ve sonucu beklediklerini dile getirdiler.

“10 dakikada her şeyi aldı götürdü”

Gelen sel sularının 1.5 metre yükselerek un ve yem dolu dükkanını bastığını anlatan Vedat Birsen, “Yukardan aşağıya doğru 10 dakikada aldı gitti her şeyi. Arabayı olduğu yerde kurtaramadık. Su göbeğe kadar ulaştı anında. Dün su dükkanı bastı komple. Buğdaylar, yemler, unlar, arabalar var yani 40-50 milyar hasarımız var. 2 koyunum, 15 tavuğum gitti” dedi.

“Bütün seram, tavuklarım gitti”

Sel sularının süs bitkileri yetiştirdiği serayı yerle bir ettiğini belirten Muhammet Mutlu Orak, “Aniden geldi, her şeyi aldı götürdü. Yaklaşık 5-6 bin TL hasarım var. Bütün sera, tavuklarım, güvercin besliyordum onlar gitti. Kurtarmaya çalışıyoruz kalanları ama ne kadarını kurtarabiliriz bilmiyorum” diye konuştu.

“20 yıllık esnafım böyle bir şey yaşamadım”

20 yıllık esnaflığı süresince böyle bir felaket görmediğini anlatan Nizamettin Bir, “Bu çok kötü bir şey. Böyle bir şey yaşanmadı buralarda. Her şey gitti. 20 bin TL'nin üzerinde zararım var. AFAD hasar tespitini tuttu bakalım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.