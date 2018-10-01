Kaynarca'daki selde 104 iş yeri, 38 konut, 5 kamu binası ve 56 araç hasar gördü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün yaşanan sağanak yağış sonrası derenin taşması sonucu meydana gelen sel sonrasında 104 iş yeri, 38 konut, 5 kamu binası ve 56 aracın hasar gördüğü tespit edildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan 1 saatlik yağış sonrasında Seyran deresinin taşması sonrasında ilçe merkezinde bulunan ev, iş yeri, çiftlikler ve tarım alanları büyük hasar görmüştü. Şiddetli yağış sonrası selin meydana geldiği Kaynarca ilçesinde 10.00-12.00 saatleri arasında metrekareye 115 kilogram yağışın düştüğü belirlendi. Sel sularının önünde sürüklenen park halindeki araçlar, binlerce dönümlük tarım malzemeleri ve ekili alanlar ise kullanılamaz hale getirdiği sel felaketi sonrasında zararı boyutu ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce bölgede hasar tespiti için görevlendirilen personelce; 104 işyeri, 38 konut, 5 kamu binası ve 56 aracın selden hasar gördüğü tespit edildi. Dün yaşanan sel felaketi sonrasında Kaynarcalı vatandaşlar, oluşan selin hasarını silmek için ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.