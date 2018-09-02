Kaynarca’ya entegre atıksu altyapısı inşa edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin atıksu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar bir bir hayata geçmeye devam ediyor. Atıksu yatırımlarının çağdaş kentleşme ve çevre bakımından önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Şehrimiz gelişimini ilçeleriyle birlikte düzenli bir şekilde sürdürüyor. Sadece şehir merkezimizde değil ilçelerimiz de de dev yatırımları hayata geçiriyoruz. Atıksu altyapımız her geçen gün daha da genişliyor. Bu anlamda Kaynarca’da da kanalizasyon altyapısı ve atıksu arıtma tesisi inşa etmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Longoz korunacak

10 milyonluk yatırımla Kaynarca’ya Sapanca Gölü suyunu ulaştırdıklarını hatırlatan Başkan Toçoğlu, “60 kilometre uzaklıktaki göl suyunu Karadeniz kıyılarına kadar ulaştırmış durumdayız. Yaptığımız çalışmalarla Kaynarca’nın içmesuyu altyapısını garanti altına aldık. Şimdi ise ilçemize modern ve entegre bir atıksu altyapısı inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kanalizasyon hatları ve yüksek teknolojiye sahip atıksu arıtma tesisi ile Kaynarca’nın atıksuları güvenli bir şekilde toplanarak en iyi şekilde arıtılacak. Bu projemiz Türkiye’nin sayılı güzellikleri arasında yer alan Acarlar Longozu’nu koruma altına almak için de büyük bir önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Çevre en büyük hassasiyetimiz

Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin doğal güzelliklerine sahip çıkmak, onları korumak ve gelecek nesillerimize en güzel şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler yeşille bağını koparmamış, doğayla barışık bir şehir hayatından yana tavır alıyoruz. Büyükşehir ve SASKİ eliyle yaptığımız yatırımların temelini bu anlayış oluşturuyor. İnşallah tüm bu gayretlerimiz neticesinde Kaynarca ve Taraklı’daki atıksu arıtma tesislerinin de tamamlanmasıyla şehrin tamamında toplanan atıksuları arıtabilecek kapasiteye ulaşmış olacağız. Çevremizi korumaya yönelik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.