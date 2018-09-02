Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 14:51

Kaynarca’ya entegre atıksu altyapısı inşa edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Kaynarca ilçesine kanalizasyon hatları ve atıksu arıtma tesisiyle entegre bir atıksu altyapısı inşa etmek için hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, yeni yatırımla doğa harikası ve Türkiye’nin sayılı güzellikleri arasında yer alan Acarlar Longozu’nu da koruma altına alacaklarını söyledi.

Kaynarca’ya entegre atıksu altyapısı inşa edilecek

02 Eylül 2018 14:51


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehrin atıksu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar bir bir hayata geçmeye devam ediyor. Atıksu yatırımlarının çağdaş kentleşme ve çevre bakımından önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, “Şehrimiz gelişimini ilçeleriyle birlikte düzenli bir şekilde sürdürüyor. Sadece şehir merkezimizde değil ilçelerimiz de de dev yatırımları hayata geçiriyoruz. Atıksu altyapımız her geçen gün daha da genişliyor. Bu anlamda Kaynarca’da da kanalizasyon altyapısı ve atıksu arıtma tesisi inşa etmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.


Longoz korunacak


10 milyonluk yatırımla Kaynarca’ya Sapanca Gölü suyunu ulaştırdıklarını hatırlatan Başkan Toçoğlu, “60 kilometre uzaklıktaki göl suyunu Karadeniz kıyılarına kadar ulaştırmış durumdayız. Yaptığımız çalışmalarla Kaynarca’nın içmesuyu altyapısını garanti altına aldık. Şimdi ise ilçemize modern ve entegre bir atıksu altyapısı inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kanalizasyon hatları ve yüksek teknolojiye sahip atıksu arıtma tesisi ile Kaynarca’nın atıksuları güvenli bir şekilde toplanarak en iyi şekilde arıtılacak. Bu projemiz Türkiye’nin sayılı güzellikleri arasında yer alan Acarlar Longozu’nu koruma altına almak için de büyük bir önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.


Çevre en büyük hassasiyetimiz


Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin doğal güzelliklerine sahip çıkmak, onları korumak ve gelecek nesillerimize en güzel şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler yeşille bağını koparmamış, doğayla barışık bir şehir hayatından yana tavır alıyoruz. Büyükşehir ve SASKİ eliyle yaptığımız yatırımların temelini bu anlayış oluşturuyor. İnşallah tüm bu gayretlerimiz neticesinde Kaynarca ve Taraklı’daki atıksu arıtma tesislerinin de tamamlanmasıyla şehrin tamamında toplanan atıksuları arıtabilecek kapasiteye ulaşmış olacağız. Çevremizi korumaya yönelik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAKARYA HABERLERİ
SAKARYA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç